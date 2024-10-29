Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i ve Sümbül’ü seneler sonra buluştu! Görenler bir daha baktı...

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Türk televizyonlarının efsane yapımlarından olan Muhteşem Yüzyıl, seneler geçse bile unutulmayan diziler arasında yer alıyor.

Hem oyuncular, hem tarihi konunun işlenişi konusunda oldukça başarılı olan dizi Türk televizyonlarında büyük sükse yaratmıştı.

Yurt dışında büyük bir ilgiyle tekrar tekrar izlenen Türk yapımlarından olan dizi, karakterleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

Dizide Hürrem Sultana hayat veren Meryem Uzerli ve Sümbül Ağa’ya hayat veren Selim Bayraktar geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek sosyal medyada gündem olmuştu.

10 YILIN ARDINDAN BİR ARAYA GELDİLER

Dizinin final yapmasının üstünden 10 yıl geçmesinin ardından bir araya geldiler. Sosyal medya üzerinden bir araya geldikleri anları paylaşan ikili dizinin hayranlarını da gülümsetti.