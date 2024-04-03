Müslüman dünyasına duyuruldu! Geri sayım başladı; 2 milyar insan etkilenecek... İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği bin geceden daha hayırlı olan "Kadir Gecesi" için günler kaldı. 2024 yılı Kadir Gecesi'nde Müslümanlar ellerini semaya açacak, ibadetlerini yerine getirecek.

ensonhaber.com

Müslüman alemi, Ramazan ayının son günlerini idrak ediyor.

Bayrama kavuşmaya gün sayan milyonlar, Ramazan'ın son 10 günü içinde çok kıymetli duygular yaşıyor.

İslam dünyasının tutkuyla beklediği Kadir Gecesi için geri sayım başladı.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 -206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71)

Müslümanlar, bu geceyi ibadet ederek ve Allah'tan af dileyerek geçirecek.

Kadir Gecesi önemi

Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir.

İslam dininde Kadir Gecesi, Kuran'ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bu gece, bin aydan daha hayırlı sayılan bir gecedir.

Kuran'da Kadir Gecesi ile ilgili şu ayet bulunmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bilebilirsin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kuran-ı Kerim, Kadir Suresi, 97:1-3)