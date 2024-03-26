Mutfak lavabosuna dökün, koku ve tıkanıklık yok olacak...

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Mutfaktaki lavabo birçok yemek atığına maruz kaldığından sıklıkla tıkanabilir.
Aynı şekilde besinlerin birikmesi nedeniyle kötü bir koku ortamı da oluşabilir.
Birçok yöntem denediniz ancak hala tıkanıyor mu?
Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak çok basit.
İşte lavabonuzu foşur foşur açacak o yöntem...
Lavabo temizliği
Bir bardak beyaz sirkeye birkaç kaşık karbonat ekleyerek oluşan köpüğü lavabonun tahliyesine dökün. Bu karışım, lavaboyu temizlerken aynı zamanda kötü kokuları da giderir. Bir süre beklettikten sonra bol suyla durulayın.