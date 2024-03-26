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Mutfak lavabosuna dökün, koku ve tıkanıklık yok olacak...

Mutfak lavabosuna dökün, koku ve tıkanıklık yok olacak... Lavabonuz sık sık tıkanıyor ve kötü bir koku oluşturuyorsa, kurtulmaya hazır olun! Bu yöntem ile lavabo temizliği çok kolay olacak.