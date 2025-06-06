Müthiş final TV8'de şifresiz! İşte merakla beklenen dev maç...

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Portekiz ve İspanya, UEFA Uluslar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Almanya'yı 2-1 mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükselen ilk takım olmuştu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Portekiz - İspanya maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Peki, Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte dev maçın detayları...

Portekiz - İspanya maçı ne zaman?

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

Portekiz - İspanya mücadelesi TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.