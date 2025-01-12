Müzisyenlere A101’den müjde; Piyano, keman, bateri seti, org geliyor… İşte fiyatları

Haber Merkezi

A101, müzikseverlere yönelik hazırladığı yeni aktüel kataloğuyla büyük bir sürpriz yapıyor.

16 Ocak’tan itibaren piyano, keman, bateri seti ve org gibi enstrümanlar A101 mağazalarında uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Hem amatör müzisyenler hem de profesyoneller için ilgi çekici ürünlerin yer aldığı bu özel kampanya, kısa sürede büyük ilgi görmesi bekleniyor.

16 Ocak itibarıyla satışa sunulacak bu ürünler, tüm A101 mağazalarında sınırlı stoklarla yer alacak.

Müzikseverler şimdiden kampanya tarihini takvime not etmeye başladı bile.

İşte A101 16 Ocak müzik aletleri fiyatları: