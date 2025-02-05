Haber Merkezi

Son günlerde Ege Denizi’ndeki Santorini Adası çevresince peşi sıra depremler meydana geliyor. Şimdiye kadar yüzlerce depremin meydana gelmesi Türkiye’nin Ege kıyılarındaki kentlerinde de endişe yaratıyor.

Deprem uzmanlarından ardı ardı gelen uyarılar arasından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün yaptığı son uyarı korkuttu.

Görür, meydana gelen depremler hakkında yaptığı açıklamalarda Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yaşayanlara uyarılarda bulunarak tsunami riskine dikkat çekti.

YIKIMA NEDEN OLABİLİR!

Sosyal medya hesabı üzerinden depremlerin yaşanmaya başladığı andan itibaren paylaşımları ile dikkat çeken Görür, yaşanan depremlerin daha önceden sıklaşabileceğini öngördüğünü kaydetti.

Türkiye’nin Ege kıyılarının zarar görebilme tehlikesine de vurgu yapan Görür, “Türkiye’nin Ege kıyılarının zarar görebileceği konusunda da halkı uyardım. Halen de bu uyarıyı yapıyorum. Santorini’de olan depremler daha büyük bir depreme neden olur ve Türkiye kıyılarına yakınlaşırsa hem tsunami hem de güney alanlarımızda özellikle Aydın ile Muğla arasında belli ölçüde yıkıma neden olabilir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin dikkatli olması gerektiğini söylüyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Özellikle Aydın ve Muğla kıyılarının tehlikeye girebileceğini aktaran Görür, Yunan meslektaşları ile depremlerin nedenin faylı nedenler olduğunu kaydetti.

Türkiye kıyılarına doğru ilerlemenin olması durumunda bir tsunamiye neden olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Görür açıklamalarında tsunami tehlikesinden bahsedereken, “Eğer Türkiye sınırlarına doğru normal atımlı bir fay gelişimi, yırtılması olursa Aydın ile Muğla arasındaki kıyılarımız tehdit altına girebilir. Tsunami olabilir. Belli ölçüde yıkım olabilir. Onun için biraz dikkatli olmak gerekir." İfadelerini kullandı.