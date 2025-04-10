Nam-ı diğer nazar otu! Cebine koyana nazar değmiyor...

Yağmur Uçar

Nazar, halk arasında "göz değmesi" veya "kötü göz" olarak da bilinen, bir kişinin başka birine veya bir şeye istemeden zarar vermesi inancıdır.

Nazar, genellikle bir kişinin sahip olduğu güzel bir şey, başarı veya mutluluk karşısında kıskanılmasından ya da aşırı hayranlık duyulmasından kaynaklandığına inanılır.

Nazarın, bir kişinin bakışları veya düşünceleriyle bir başka kişi ya da nesneye zarar verebileceği düşünülür.

Nazardan korunmak isteyenler ise çeşitli yöntemler denemektedir.

"Nazar otu" ise en yaygın olanlardan biridir.

NAM-I DİĞER ÇÖREK OTU

Çörek otu, tarih boyunca hem tıbbi hem de manevi amaçlarla kullanılmıştır.

İslam kültüründe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Çörek otu her derdine deva, ölüm hariç" diyerek çörek otunun şifa verici gücüne dikkat çekmiştir.

Geleneksel inançlara göre, çörek otunun, nazar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz etkileri önleyebileceğine inanılır. Bu inanışa göre, çörek otu tüketmek ve taşımak hem fiziksel hem de manevi sağlığı korumaya yardımcı olabilir.