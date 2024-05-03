Namazdan sonra okunacak dua: Namaz sonrası nasıl dua edilir? Namaz sonrası dua etmek ve tesbihat yapmak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetlerinden biridir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) namaz sonrasında okuduğu dualar ve çekilecek tesbihler haberimizde…

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Namaz, İslam'ın ikinci şartı ve en önemli ibadetlerinden biridir.

Müslümanlar için farz olarak emredilmiştir ve herkesin bu kutsal ibadeti yerine getirmesi beklenir.

Ayrıca, namazın ardından okunacak dualar da önemli bir yer tutar.

Hadis kaynaklarında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in namazların ardından okunması gereken dualar ve yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır.

Peki, namazdan sonra hangi dua okunur? İşte namaz sonrası okunacak dualar ve tesbihler...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) namazdan sonra okuduğu dualar

Hz. Muhammed (s.a.s), namazdan sonra çeşitli dualar ve zikirler okurdu.

Bunlar arasında özellikle üç defa "estağfirullah (Allah'tan bağışlanma dilerim)" veya "estağfirullahe'l- azîme'llezî lâ ilâhe illâ hüv, el-hayye'l- kayyûme ve etûbü ileyh" şeklinde dua etmek gelirdi.

Ayrıca, Ayetel Kürsi'yi okur ve namazın ardından Allah'ı tesbih ederdi.

Sahabe Sa'd İbn Ebî Vakkas (r.a.), Hz. Muhammed'in namazdan sonra okuduğu dua ve zikirleri aktarmıştır.

Hz. Muhammed'in, her namazın ardından Allah'a sığınmak için şu duaları okuduğu rivayet edilir: "Allâhümme innî eûzü bike mine'l- buhli ve eûzü bike mine'l- cübni ve eûzü bike min en uredde ilâ erzeli'l- umuri ve eûzü bike min fitneti'd-dünyâ ve eûzü bike min azâbi'l- kabri."

Çekilecek tesbih ve zikirler

Otuzüç kerre (Sübhânallah) demek,

Otuzüç kerre (Elhamdülillah) demek,

Otuzüç kerre (Allahü ekber) demek.