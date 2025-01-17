Nar seçerken o detaya bakmak yetiyor, kıpkırmızı narları garantiliyor

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Sonbahar meyveleri arasında yer alan ve 7’den 70’e herkes tarafından sevilerek tüketilen meyveler arasında şüphesiz nar ilk sırada yer alır.

Nar, folik asit, potasyum, fosfor, demir, C vitamini ve lif bakımından oldukça yüksek içeriklere sahip olduğundan hücre yenilenmesini etkileyerek bağışlığı güçlendirici etkileriyle bolca tüketilmesi gereken meyvelerdendir.

Ancak market ya da Pazar tezgahlarından nar alırken kimi zaman tam olgunlaşmamış olanları tercih edilebiliyor. Taneleri beyaz kalan narlar renginin yanı sıra lezzet açısından da yetersiz kalır. İşte, tam da bu noktada nar seçerken uygulayacağınız bu ipuçları kıpkırmızı nar seçmenize yardımcı olacak.

TAÇ KISIMINA BAKMAK YETİYOR

Tıpkı kavun ve karpuz gibi nar alırken de dikkat edeceğiniz tüyolar en iyi narı seçmenize yardımcı olarak taneleri kıpkırmızı narları almanızı garantlileyecek. İşte, nar seçmenin püf noktaları:

Nar seçerken ilk olarak yapman gereken narın taç kısmına bakmak olmalı, taç kısmı tamamen açmış olan nar tanelerinin olgunlaştığı yönündeki en büyük ipucudur.

Ağır olan narı seçmelisin. Bu nar tanelerinin daha dolgun ve daha sulu olduğunun bir göstergesidir.

Kabuğu en koyu renkli olan narlar en olgun ve lezzetli narları temsil eder.

Daha yuvarlak bir şekli varsa bu nar tam olarak olgunlaşmamış demektir. Ama hafifçe kenarları köşeleri belirginleşmeye başladıysa bu narlar yeterli olgunluğa ulaşmış demektir.