Ne altın, ne gümüş: Gözler o metalde! Kritik 2026 tahmini...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın yükselmeye devam ederken, yeni rakibi gümüş de öne çıkıyor.

Yatırımcılar altın mı gümüş mü derken, bir kıymet daha gündeme geldi.

Sanayi ve teknoloji alanında en yaygın kullanılan metallerden olan bakırda ivmelenen talep, gelecek döneme ilişkin bakır arzında endişeleri artırırken, bu emtiadaki küresel talebin 2040 yılına kadar yüzde 50 artması bekleniyor.

AA'ya göre; S&P Global'in yayımladığı "Yapay Zeka Çağında Bakır: Elektrikleşmenin Zorlukları" isimli rapordan derlediği bilgilere göre, küresel elektrik tüketimi 2040 yılına kadar neredeyse yüzde 50 artacak.

Küresel bakır talebinin de aynı dönemde yüzde 50 artarak bugünkü 28 milyon metrik tondan 42 milyon metrik tona çıkması bekleniyor.

BANKA DEVİNDEN TAHMİN

Goldman Sachs, küresel bakır piyasasına ilişkin 2026 yılına yönelik beklentilerini güncelledi.

Banka, yılın ilk yarısında fiyatların güçlü seyrini koruyabileceğini öngörürken, ikinci yarı için daha temkinli bir tablo çizdi.

CNBC-e'ye göre; Banka, yılın ilk yarısında bakır fiyatlarının güçlü kalabileceğini belirtirken, ikinci yarıda fiyatlarda geri çekilme riski bulunduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs, bakır fiyatlarının ton başına 13 bin doların üzerindeki seviyelerde yıl boyunca kalıcı olmasını beklemediklerini vurguladı.

Yatırımcılar için ana odak noktası, tarife netliği sonrası yeniden gündeme gelecek olan küresel arz fazlası olacak.