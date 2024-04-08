Ne bez, ne fırça! Koltukları onunla silin, rengi değişecek... Bayrama koltuklarınız tertemiz olacak! Bu yöntemle adeta ilk günkü rengine dönecek...

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Evin en sık kullanılan eşyası şüphesiz koltuk takımıdır. Üzerinde en fazla zaman geçirdiğimiz eşyadır. Bu kadar sık kullanılmaları sebebi ile de çok çabuk kirlenirler.

Koltuk kirleri, zamanla koltuk kumaşlarının içine nüfuz ederek çıkmayan lekelerin oluşmasına neden olabilirler. Hatta kumaşta biriken bu lekeler koltuk kumaşının renginin değişmesine de neden olabilir.

Ancak, size tavsiye edeceğimiz bu yöntemle koltuklarda oluşan lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Annelerimiz genellikle fırça veya mikrofiber bez kullanır. Bu temizliği kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tek şey, tencere kapağı!

Mikrofiber bezi bu suda güzelce yıkayıp sıkın. Tencere kapağına sarın ve kapağı bu şekilde silinecek yüzeylerde hızlıca gezdirin.