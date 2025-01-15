Ne Cihangir, ne Moda! İstanbul’da yaşan kalitesinin en yüksek olduğu ilçe bakın hangisi oldu

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Türkiye’nin metropolü olarak kabul edilen ve ev sahipliği yaptığı nüfusla tüm illeri gerisinde bırakan İstanbul özelinde yapılan bir çalışma sonucunda şehrin yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilçesi belli oldu.

Milyonlara ev sahipliği yapan şehirde her ne kadar karmaşık bir düzen olsa da yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve modern yaşam sunan semtler de bulunuyor.

Bu noktada yapılan bir araştırma sonucunda metropolün yaşam kalitesi yüksek olan ilçeleri arasında listenin zirvesinde yer alan ilçe şaşırtmayı başardı.

YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK OLAN İLÇELER

10- ARNAVUTKÖY/BEŞİKTAŞ

9- FENERBEHÇE/KADIKÖY

8- YENİKÖY/SARIYER

7- KUZGUNCUK/ÜSKÜDAR

6- TARABYA/SARIYER

5- CİHANGİR/BEYOĞLU

4- ETİLER/BEŞİKTAŞ

3- MODA/KADIKÖY

2- NİŞANTAŞI/ŞİŞLİ

1-BEBEK/BEŞİKTAŞ