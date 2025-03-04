Ne et ne bakliyat! Şubat aynın zam şampiyonu bakın ne oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27, Aralık 2024’e göre yüzde 7,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Ekonominin seyrini yakından takip eden vatandaşlar için en dikkat çekici konu ise hangi ürün ve hizmetlerin fiyatlarının ne kadar değiştiği oldu. Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte en çok zamlanan ve en fazla ucuzlayan ürünler de belli oldu.

EN ÇOK FİYAT ATIŞI DONDURMADA YAŞANDI

Şubat ayının en çok zamlanan ürünü yüzde 17,28 fiyat artışıyla dondurma oldu. Soğuk kış günlerinde bile tatlı severlerin vazgeçilmezi olan dondurmanın fiyatındaki bu sert artış, tüketicileri şaşırttı.

Dondurmayı takip eden en fazla zamlanan ürünler ise eğitim ve ulaşım hizmetleri oldu:

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim fiyatları %16,79,

Orta öğretim fiyatları %15,76,

Tereyağı fiyatları %13,72,

Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı fiyatları %11,44,

Elektrik fiyatları %10,70,

Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı fiyatları %10,49 arttı.

Özellikle eğitim sektöründe yaşanan yüksek oranlı fiyat artışları, öğrenci ve veliler için ekonomik baskıyı artırırken, temel gıda ürünlerinden tereyağına gelen zam da mutfak bütçesini doğrudan etkiledi.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN VE HİZMETLERDE BELLİ OLDU

Öte yandan, Şubat ayında bazı ürün ve hizmetlerde ciddi fiyat düşüşleri yaşandı. En fazla ucuzlayan hizmet, yüzde 23,29’luk fiyat azalışı ile ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) oldu.

En çok ucuzlayan diğer ürün ve hizmetler ise şöyle sıralandı:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler fiyatları %18,35 düştü,

Havayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatları %9,49 azaldı,

Çocuk giyim fiyatları %8,82 düştü,

Kadın giyim fiyatları %7,84 azaldı,

Taze sebzeler (patates hariç) fiyatları %7,69 düştü,

Sağlık sigortası fiyatları %7,66 geriledi.

Özellikle sağlık sektöründe muayene ücretleri ve katkı paylarında yaşanan düşüş, vatandaşlar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, havayolu ulaşımında görülen fiyat azalışları da seyahat etmeyi planlayanlar için iyi haber oldu.