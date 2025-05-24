Avrupa Birliği standartları çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Yunanistan’a bağlı Lefkonas, Kristos, Metohi, Melenikiotika ve Hrisopigi bölgelerinin içme suyu kaynaklarında yasal sınırların üzerinde uranyum seviyeleri saptandı.
Bu durumun ardından bölgedeki içme suyu kalitesinin artırılması amacıyla kapsamlı su arıtma çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, düzenli su kontrollerinin devam ettiğini ve alınan su örneklerinin analiz için ülkenin tek yetkili laboratuvarı olan Demokritos Araştırma Merkezi’ne gönderildiğini belirtti.
Ayrıca, DEYAS yetkilileri, uranyum tespit edilen bölgelerde güvenli içme suyu temini için projelendirme çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
"KULLANMAYIN" ÇAĞRISI YAPILDI
Yunanistan’ın Serres bölgesinde içme suyunda yüksek oranda uranyum tespit edilmesi sonrası Serres Valisi Panagiotis Spiropulos açıklamalarda bulundu.
Spiropulos, konunun son derece ciddiyetle takip edildiğini belirtirken, bölge halkının panik yapmaması gerektiğini vurguladı.
Vali Spiropulos, ilk analizlerin tamamlanmasının ardından hızla yeni testlerin başlatıldığını ve şu anda resmi sağlık tavsiyelerinin beklendiğini söyledi.
Uranyum tespit edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ise önemli uyarılar yapıldı. Suyun içilmemesi ve yemek pişirme amaçlı kullanılmaması gerektiği bildirildi.