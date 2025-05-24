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Ne içmeye, ne yemeğe… İçme suyu için "kullanmayın" uyarısı geldi

Ne içmeye, ne yemeğe… İçme suyu için "kullanmayın" uyarısı geldi Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Serres kentinde endişe verici bir çevre sağlığı krizi yaşanıyor. Bazı yerleşim birimlerinde yapılan analizlerde, içme suyunda insan sağlığını tehdit edecek düzeyde uranyum tespit edildi.