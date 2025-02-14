Ne İzmir, Ne Antalya, Ne Muğla! Dünya Güzelliğini Konuşacak; Filmlere Konu Oluyor...

İHA

2024’te 7 dalda Oscar ödülü kazanan ’Oppenheimer’ dilminin Yönetmeni Christopher Edward Nolan (55), 2026 yılında gösterime çıkaracağı yeni filmi ’The Odyssey’nın bir bölümünü Türkiye’de çekecek.

Nolan’ın, çekim yeri olarak ise Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nı tercih ettiği öğrenildi.

Christopher Nolan Art & Updates isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarım Adası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, "Christopher Nolan’ın bir sonraki filmi ’The Odyssey’ için bazı sahneler, Türkiye’nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekilecek" ifadelerine yer verildi.

YILDIZ DOLU KADRO

Filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunurken, filmin konusunun ise Truva Savaşı’ndan sonra Odysseus’un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ettiği öğrenildi.

KARADENİZ'İN ALTIN POSTU: YASON

Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan, 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yerlerden olduğu biliniyor.

Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz’in mavi sularında bir arada tutuyor.