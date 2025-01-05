Ne karabuğday ne de kinoa! En sağlıklı tahıl seçildi: Kalp sağlığına sağlık katıyor

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Hindistan'daki Uluslararası Yarı Kurak Tropikal Bitkiler Enstitüsü ve İngiltere'deki Reading Üniversitesi tarafından sağlığa faydalı olan tahıllar üzerinde yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuç şaşırttı.

Halk arasından en sağlıklı tahıl olarak bilinen karabuğdayı gerisinde bırakan o tahıl kalp sağlığından kan şekerinin düzenlenmesine kadar etkili oluyormuş.

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışma sonuçlarına göre o tahıl, özellikle diyabet hastalarının beslenmesinde önemli bir yer tutuyormuş.

EN SAĞLIKLI TAHIL SEÇİLDİ

Yapılan araştırmaya sonuçlarına göre en sağlıklı tahıl darı oldu. Karabuğdaydan bile daha faydalı bir tahıl olarak öne çıkan darının bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlık gibi yaygın sorunların tedavisine katkı sağladığını vurguluyor.

Bu sağlıklı tahılın sindirimi düzenlemesi ve metabolizmayı desteklemekte de birçok faydası bulunuyor. Bir bardak pişmiş darı, 6 gram protein ve 2 gram lif içerdiği ortaya çıktı.

Ayrıca içeriğinde bulundurduğu B vitaminleri, folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi önemli mineraller açısından da zengin bir kaynak olarak öne çıkar. Bu özellikleri sayesinde darı, kardiyovasküler ve sinir sistemi sağlığını destekler. Aynı zamanda insülin duyarlılığını artırarak kandaki trigliserit seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.