Ne karbonat ne kimyon! Kuru fasulyenin gazından eser bırakmıyor

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Türk mutfağının olmazsa olmazı kuru fasulye, lezzeti kadar sonrası da konuşulan bir yemek… Ancak 7’den 70’e severek yenilen bu klasik yemeğin ardından yaşanan şişkinlik, gaz ve rahatsızlık hissi, birçok kişinin fasulyeye mesafeli durmasına yol açıyor.

Bu gaz problemini önlemek için hemen herkesin ilk aklına kimyon veya karbonat gelirken meğer asıl gaz sorunun çözen yöntem şaşırttı.

Hemen her evde bulunan basit bir malzeme ile, kuru fasulyenin neden olduğu gaz sorunu saniyeler içinde ortadan kaldırılabiliyor.

BİR KAŞIĞI YETİYOR!

Kuru fasulyeyi pişirmeden önce suda bekletmek herkesin bildiği adımın başında gelirken suyun içine ekleyeceğiniz bir kaşık elma sirkesi meğer kimyondan da karbonattan da daha etkili oluyormuş.

Uzmanların önerdiği bu taktikle birlikte, ıslatma suyuna doğal asidik maddeler eklemenin gaz sorununu büyük ölçüde azalttığını aktarıyor.

Suya koyduğunu fasulyelerin içine bir yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu ekleyerek 8-12 saat bekletilen fasulye, içindeki gaz yapıcı maddelerden büyük ölçüde arınmasını sağlıyormuş.

Bu doğal asitler, fasulyede bulunan rafinoz ve stakiyoz gibi şekerlerin parçalanmasına yardımcı oluyor, böylece sindirim kolaylaşıyor.