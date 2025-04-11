Ne muz ne portakal ne de nar! Dünyanın en sağlıklı meyvesi seçildi: Faydaları saymakla bitmiyor

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Dünyanın en besleyici gıdaları üzerine yapılan bir çalışma sonucunda ortaya çıkan listede üst sıralarda yer alan meyve şaşırttı.

BBC’de yer alan habere göre, hem tatlı, hem kremsi, hem de bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olan bu meyve her ne kadar çoğu kişi tarafından bilinmiyor olsa da ananas ve muza benzer tadıyla aşina olunan bir lezzet.

Hemen herkesin faydaları nedeniyle sık sık tükettiği muz, portakal, nar ya da ananas gibi birçok meyveyi gerisinde bırakarak dünyanın en besleyici gıdaları listesine giren o meyve Cherimoya!

Adı her ne kadar uzak geliyor olsa da bu meye besin değeriyle tam 96 puan alarak listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başardı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Dış yüzeyi yeşil, koni şeklinde ve hafif sert kabuklu olan bu meyvenin dokusu ise pudinge benzetiliyor.

Cherimoya sadece lezzetiyle değil, içerdiği vitamin ve minerallerle de sağlık için çok güçlü bir silah. Uzmanlara göre potasyum ve magnezyum içeriğiyle kan basıncını düşürmede etkili olabiliyor.

C vitamini açısından zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etki sunuyormuş. Flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltıcı etki sunarken aynı zamanda B6 vitamini içeriğiyle de ruh halini dengeleyip enerji verir.

Ancak faydalarını yanı sıra dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir nokta var, tohumları! Tohumları kesinlikle yenmemeli çünkü ezildiğinde toksik etkiler yaratabiliyor.