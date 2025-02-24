Ne nemleniyor ne de küfleniyor! Pencere Pervazınıza Bunu Koyun, Farkı Görün!

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Kış aylarında ya da nem oranının yüksek olduğu dönemlerde pencere camlarında su damlacıkları görmek yaygın bir durumdur.

Ancak bu, sağlığınızı ve evinizin yapısını tehdit eden aşırı nemin habercisi olabilir.

Fazla nem, küf ve mantar oluşumuna yol açarak solunum yolları rahatsızlıklarından alerjilere kadar birçok sağlık sorununa sebep olabilir.

Peki, iç mekanda nem dengesini koruyarak sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmanın yolları nelerdir?

İşte evinizde nemi kontrol altına alarak küf ve sağlık sorunlarının önüne geçmenizi sağlayacak yöntem…

BİR KASEYLE NEME VEDA EDİN

Evde bulunan basit malzemelerle iç mekanın ideal nem seviyesini korumayabilirsiniz. Nemle mücadelede en bilinen doğal çözümlerden biri de pirinçtir.

Pencere kenarına veya nemli alanlara küçük kaplar içinde yerleştireceğiniz pirinç, fazla nemi çekerek ortamı kuru tutar.

Bu yöntemi uygularken kaselerdeki malzemeleri belirli aralıklarla değiştirmeyi unutmayın. Böylece evinizde sağlıklı ve dengeli bir iç mekan havası oluşturabilirsiniz.