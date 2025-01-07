Ne rüzgar, ne su geçiriyor; ŞOK’a The North Face montlar geliyor! ŞOK 8 Ocak Aktüel

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ŞOK mağazalarında bu hafta Çarşamba günü itibariyle başlayacak olan indirimli ürünler listesi belli oldu.

8-14 Ocak tarihleri arasında mağaza raflarında ve internet sitesinde satışa sunulacak birçok cazip ürün, alışveriş tutkunlarını bekliyor.

Bu haftanın kampanyasında, evdeki temizlik işlerini kolaylaştıracak ürünlerden, mutfak gereçlerine kadar birçok farklı kategoride indirimler bulunuyor.

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi ve Cam Su Isıtıcı gibi ürünler, ev işlerini hızlandırmak isteyenler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.

Soğuk kış günlerinde evin ısınmasına yardımcı olacak çok sayıda ısıtıcı da aktüel katalogda yer alıyor.

Ayrıca The North Face Nimble Yağmurluk ve North Face Sangro Yağmurluk gibi yüksek kaliteli markaların ürünleri uygun fiyatlarıyla satışa sunulacak.

İşte ŞOK 8 Ocak indirim kataloğu…