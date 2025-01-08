Ne tuvalet, ne klozet! Ofislerin en pis yeri bakın neresiymiş...

Yağmur Dinç

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ortalama büyüklükteki bir çalışma masası, bir klozetten 400 kat daha kirli.

Bir ofisteki bilgisayar klavyesi ise 7 bin 500 bakteri barındırıyor.

İnsanların, iş hayatında günde 10 milyon bakterinin içinde çalıştıklarını belirten araştırmanın çarpıcı sonuçları şöyle:

VİRÜS YUVASI

Muhasebecilerin masa ve telefonlarının her 2 santimetrekaresinde 6 bin 30, bankacıların ise 5 bin 400 bakteri bulunuyor.

Grip virüsleri, ofis masalarında 24 saate kadar yaşıyor.

Çalışanların 1/5'i, masalarını yemek yemeden önce temizlemiyor.

Çalışanların yüzde 20'si mouse'unu asla temizlemiyor.

Ortalama bir çalışan günde 10 milyon bakteriye maruz kalıyor.