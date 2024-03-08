Ne üzüm, ne dut! Gören karamel sanıyor; Bu pekmezin 1 kaşığı uçuruyor... Geleneksel bir şifa kaynağı olan üzüm, meyvelerin kaynatılmasıyla elde edilir. Genellikle üzüm, dut ve keçiboynuzundan yapılan pekmezin hepsinden ayrılan bir çeşidi var: İşte gün pekmezi faydaları...

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Pekmez, genellikle üzüm, incir, dut veya nar gibi meyvelerin öz suyunun kaynatılması ve ardından bu suyun koyulaştırılmasıyla elde edilen doğal bir şekerli gıda maddesidir.

Meyvenin suyu, genellikle büyük kazanlarda kaynatılarak suyunun buharlaşması sağlanır ve kalan yoğun kıvamda sıvı pekmezdir.

Pekmez, Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan ve uzun süre dayanabilen bir besindir. Ayrıca, pekmezin içeriğinde doğal olarak bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi besin maddeleri sağlıklı bir besin kaynağı yapar.

Pekmez, enerji verici bir gıda olarak bilinir ve özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla tüketilir.

Tüm pekmezlerden ayrılan bir çeşit var ki; yiyip de şifa bulmayan yok sayılıyor.

Gün pekmezi faydaları

Gün pekmezi, içeriğindeki doğal şekerler nedeniyle vücuda hızlı bir şekilde enerji sağlar.

Özellikle demir bakımından zengindir. Demir, vücutta kan yapımında önemli bir rol oynar. Gün pekmezi düzenli olarak tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir.

Gün pekmezi, içeriğinde bulunan potasyum, kalsiyum, magnezyum, A vitamini, C vitamini ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin ile besleyicidir.

Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.

Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

Adet ağrılarını azaltır.

İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.

Kanın pıhtılaşmasını önler.

Uterus kaslarının sağlığını korur.

Kolesterolü dengeler.

Sinir sistemini güçlendirir.