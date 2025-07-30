Ne yumurta, ne kaşar! Menemene bu malzemeyi ekleyen nirvana yapar...

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemen, yeni bir dokunuşla bambaşka bir lezzet kazanıyor.

Geleneksel tariflerde genellikle domates, biber ve yumurta üçlüsüyle hazırlanan menemen, tek bir malzeme ile çok daha kremamsı ve doyurucu hale geliyor.

Üstelik bu malzeme, mutfakların geleneksel lezzetlerinden biri...

KAYMAKLI MENEMEN

Bu menemen, İzmir'de oldukça meşhur...

Kaymağın menemene eklenmesi, özellikle kıvam ve aroma açısından büyük fark yaratıyor.

Yumurtalar pişmeden hemen önce eklenen bir tatlı kaşığı kaymak, yemeğin hem dokusunu hem de tadını yumuşatıyor.

Sonuç ise daha zengin, daha doyurucu ve damakta iz bırakan bir menemen!