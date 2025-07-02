Ne zeytinyağ-limon, ne nar ekşisi! Salata sosuna 1 kaşık ekleyen banmaya doyamıyor...

Salata denince çoğumuzun aklına önce zeytinyağı, limon ve azıcık tuz gelir.

Biraz daha renk katmak isteyenler nar ekşisi ekler; tarif budur, değişmez sanılır.

Oysa son zamanlarda İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Arnavutköy’de servis edilen bir salata, tüm ezberleri bozuyor.

Bu salatanın sırrı ne içindeki soğanda, ne domateste…

Sadece 1 kaşık eklendiğinde bile tadı baştan sona değiştiren bu karışım, klasik sosları unutturuyor.

Üstelik bu lezzet sadece restoranlarda değil, evde de kolayca hazırlanabiliyor.

Malzemeler:

2 adet orta boy domates

1 adet kırmızı soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu

(İsteğe göre karabiber veya çok az tuz)

Hazırlanışı:

Domatesleri küp küp doğrayın.

Kırmızı soğanı ince halkalar halinde dilimleyin (acı gelmemesi için isterseniz çok az suda bekletebilirsiniz).

Geniş bir kaseye domates ve soğanı alın.

Zeytinyağı ve soya sosunu ekleyin.

Nazikçe karıştırın ve servis edin.