Nezle ile grip arasındaki farklar nelerdir?

Hüseyin Topuz

Nezle ve grip, özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan iki solunum yolu enfeksiyonudur.

Her ikisi de viral kaynaklı olmasına rağmen, belirtileri ve etkileri açısından önemli farklılıklar gösterir.

Nezle genellikle hafif seyreden, burun akıntısı ve hafif boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıkken, grip aniden başlayan yüksek ateş, kas ağrıları ve yoğun halsizlik gibi daha ağır semptomlarla ortaya çıkar.

Bu iki hastalığı doğru ayırt etmek, uygun tedavi yöntemlerini belirlemek ve korunma önlemlerini almak açısından büyük önem taşır.

Nezle (soğuk algınlığı) ve grip (influenza) arasındaki farklar şunlardır:

1. Nedenleri

Nezle: Genellikle rhinovirüsler başta olmak üzere farklı virüslerden kaynaklanır.

Grip: İnfluenza A, B ve C virüsleri nedeniyle oluşur.

2. Belirtileri

Nezle:

Hafif veya orta şiddette seyreder.

Burun akıntısı ve tıkanıklık yaygındır.

Hafif boğaz ağrısı olabilir.

Hafif öksürük görülebilir.

Genellikle ateş olmaz ya da çok hafif yükselir.

Halsizlik azdır.

Grip:

Aniden başlar ve daha ağır seyreder.

Yüksek ateş (38°C ve üzeri) sık görülür.

Şiddetli kas ve eklem ağrıları olur.

Yoğun halsizlik ve yorgunluk hissi belirgindir.

Kuru öksürük yaygındır.

Baş ağrısı sık görülür.

3. Bulaşıcılık ve Süre

Nezle: Daha hafif ve kısa sürelidir (genellikle 5-7 gün).

Grip: Daha uzun sürer (7-14 gün) ve komplikasyonlara yol açabilir.

4. Tedavi ve Önleme

Nezle: Bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve semptomlara yönelik tedavi yeterlidir. Aşısı yoktur.

Grip: Antiviral ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Her yıl grip aşısı olmak koruyucu olabilir.

5. Komplikasyon Riski

Nezle: Genellikle ciddi komplikasyonlara yol açmaz.

Grip: Zatürre, bronşit, sinüzit gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Sonuç olarak, nezle daha hafif seyrederken, grip daha ağır belirtilerle kendini gösterir ve komplikasyon riski daha yüksektir.