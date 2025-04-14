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Nisan ayı tüp fiyatları belli oldu! İşte, İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları…

Nisan ayı tüp fiyatları belli oldu! İşte, İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları… Geçtiğimiz ay zirveyi gören tüp fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Evlerinde doğalgaz olmayan milyonlarca vatandaş bayram öncesinde tüp fiyatlarını araştırmaya başladı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından güncel tüp fiyatları listesi açıklandı. İşte, güncel mutfak tüpü tarifesi…