Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? 5-6 Temmuz çalışma saatleri 2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden hafta sonu gerçekleşecek olan sınavlar için önemli bir duyuru geldi.

ÖSYM, 5 Temmuz 2025'te yapılacak YDS/İngilizce ve 6 Temmuz 2025'te yapılacak ALES/2 sınavlarına katılacak adaylar için kimlik belgesi uyarısında bulundu.

T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya kimlik belgesinde fotoğraf, T.C. kimlik numarası ya da soğuk damga bulunmayan adayların sınava alınmayacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri açıklandı.

Peki nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı, kapalı mı? 5-6 Temmuz 2025 nüfus müdürlükleri çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU (5-6 TEMMUZ 2025) NÜFUS AÇIK MI

Sınav günlerinde adayların mağdur olmaması için nüfus müdürlükleri 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde 07.00–10.00 saatleri arasında açık olacak.

İlgili müdürlüklerden geçici kimlik belgesi alınabilecek. Bu belgeler fotoğraflı, imzalı/mühürlü ve barkodlu/karekodlu olacak şekilde düzenlenecek.

Adaylar, işlemlerini randevusuz olarak gerçekleştirebilecek.