O ağaçlara dokunanın cebi yanıyor! Cezası 868 bin liraya yükseldi

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İngiltere'de pek çok bahçede uzun yıllardır varlığını sürdüren ağaçlar, çevreye katkıları ve estetik değerleri nedeniyle Koruma Emri (TPO) altına alınabiliyor.

Özellikle bu tür ağaçlara zarar vermek ya da izinsiz kesmek, ciddi para cezaları ile karşılaşılmasına neden oluyor.

Ünlü şarkıcı Robbie Williams, Londra'daki malikânesinin bahçesindeki koruma altındaki Norveç Akçaağaç ağacını kestirmek için belediyeye başvurmuştu. Mantar hastalığı nedeniyle zarar gören ağaç, bazı komşuların itirazına rağmen yetkililer tarafından kesilmesine izin verilmişti.

CEZASI 868 BİN LİRA

Söz konusu durum ise, korunma altındaki ağaçlarla ilgili kuralları gündeme getirdi. İngiltere hükümetince alınan kararlar doğrultusunda özel koruma altında bulunan ağaçları izinsiz bir şekilde kesmek, 20 bin sterline kadar para cezasına yol açabiliyor.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de 6831 Sayılı Orman Kanunu'na göre, ormanlık alanlarda izinsiz ağaç kesenler, 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Ayrıca, adli para cezası ağaçların değeri ve kesilen miktara göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de bu cezalar 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.