O antibiyotik raflardan kalkıyor! Ölümcül yan etkilere neden oluyormuş

Haber Merkezi

Dünya genelinde eczane raflarında yer alan o antibiyotik ilaç için toplatılma kararı alındı.

Orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan antibiyotik eczane raflarında artık yer almayacak.

Özellikle çocuk yaştaki hastalarda yaşanan enfeksiyonel durumlarda verilen ilacın akciğer problemleri gibi ciddi yan etkilere yol açabileceğini ve bu etkilerin ölüme kadar varabileceğini ortaya koydu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bu bulguların ardından, ilacın prospektüsüne uyarı eklenmesini talep edildi.

BACTRİM RAFLARDAN KALKIYOR!

Türkiye’de de satışı bulunan Bactrim, her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılıyor.

Bu enfeksiyonlar arasında kulak, göğüs, mide ve idrar yolu enfeksiyonları bulunuyor. Ancak son zamanlarda, Teksas'ta 12 yaşındaki Emmie Bellucci’nin yaşam mücadelesi vermesi, ilacın özellikle genç hastalarda solunum yetmezliğine yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Ayrıca doktorlar, ilacın bağışıklık sistemi üzerinde tetikleyici bir etki yaratarak bu duruma neden olduğunu belirtiyor.

2021 yılında yapılan bir incelemede, Bactrim kullanan hastaların üçte birinin hayatını kaybettiği, yüzde 20’sinin ise akciğer nakli yapılması gerektiği belirtildiği için FDA, ilacın etiketine "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesine karar verildi.