O hastalık bir ili daha etkisi altına aldı! Uzmanlar ikinci bir emre kadar tamamen yasakladı… Sivas, Yozgat ve Ordu’dan sonra Tokat’ı da etkisi altına aldı. Yapılacak ikinci bir duyuruya kadar o şehirlerde pazarlar kapalı kalacak…

ensonhaber.com

Sivas, Yozgat ve Ordu’da hayvanlarda görülen şap hastalığı Tokat’ı da etkisi altına aldı. Tokat’ta bazı hayvancılık işletmelerinde görülen şap hastalığı sonucunda il genelinde kurulan hayvan pazarlarını ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Bazı işletmelerde görülen şap hastalığı sebebiyle Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hayvan pazarlarının kapatması kararının ardından açıklamalar geldi.

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin yaptığı açıklamada, “İlimize komşu Sivas, Yozgat, Ordu illerinde görülen şap hastalığı mihrakları nedeniyle hayvan satış yerleri kapatılmıştı. Son günlerde ilimizde de hastalığın birkaç hayvancılık işletmesinde görülmesi yapılan filyasyon çalışmasında kaynağın hayvan pazar yerleri olması nedeniyle 2023/03 sayılı İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile il genelindeki tüm hayvan pazaryerlerimiz 17.01.2024 tarihinden itibaren tedbir amacıyla 2’nci bir emre kadar kapalı kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virusudur. Virusun O , A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır.

(O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4 , ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.

Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC'de 12 saatte, 60-65oC de 1/2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir.

Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır. Enfekte karkaslarda +4oC de 24-48 saatte laktik asit oluşumuna bağlı olarak hızla inaktive(etkisiz) olurken, kan, kemik iliği, lenf bezleri ve iç organlarda uzun süre dayanabilir ve ani dondurmalarda iskelet kaslarında da uzun süre aktif halde kalabilir.

Şap hastalığı insanlara bulaşır mı?

Şap hastalığının birçok alt tipi bulunması ve kolayca mutasyona uğrayabilmesi, zamanla bu hastalığın insanlara bulaşma olasılığını artırabilir. Ancak hayvanlarla yakın temas halinde bulunan insanlarda virüsün nadiren görülmesi, genel olarak insanlarda şap hastalığı riskinin düşük olduğunu göstermektedir.

Bağışıklık sistemi çeşitli nedenlerle zayıflamış olan kişilerde, yaşlılarda ve çocuklarda nadir durumlarda şap hastalığı görülebilir.

İnsanların şap hastalığına enfekte olmasının ardından genellikle 2-6 gün içinde ilk belirtiler ortaya çıkar. Şap hastalığı, insanlarda soğuk algınlığı veya grip semptomlarına benzer belirtiler gösterir.

Şap hastalığı belirtileri

Yüksek ateş,

Boğaz ağrısı,

Ağız çevresi ve dilde kabarcıklar,

Ellerde uyuşma, karıncalanma ve kabarcıklar