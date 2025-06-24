O il hepsini solladı! İşte Türkiye’nin ilçe zengini şehirleri

Türkiye'nin yönetim haritası, 2025 verileriyle bir kez daha şekillendi.

81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirlerin ilçe sayıları bağımsız birer bölgeyi andıracak seviyede.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı’nın güncellediği verilere göre, en fazla ilçeye sahip iller listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Zirvede yer alan isim şaşırtmadı. Megakent İstanbul, sahip olduğu ilçe sayısıyla bir kez daha ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ilçeye sahip 10 şehir şu şöyle sıralandı:

EN FAZLA İLÇESİ OLAN İLLER 2025

1- İstanbul: 39

2- Konya: 31

3- Ankara: 30

4- İzmir: 30

5- Erzurum: 20

6- Antalya:19

7- Bursa: 17



8- Sivas: 17

9- Samsun: 17

10- Şanlıurfa: 13