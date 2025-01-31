O ilin valiliğinden kritik uyarı: Şebeke suyunu sakın içmeyin!

Haber Merkezi

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda 29 Ocak akşamı tespit edilen köpüklenme, kent genelinde su kesintisine yol açtı.

Yetkililer, yaşanan durumun ardından kapsamlı analiz sürecini başlatırken, Yalova Valiliği tarafından ilk inceleme sonuçları hakkında açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, analiz süreci halen devam ediyor ve bu nedenle şebeke suyunun içme suyu olarak tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ancak açıklamada, temizlik ve hijyen amaçlı kullanımda herhangi bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kent genelindeki su kesintisi sürerken, yetkililer köpüklenmenin kaynağını ve içme suyuna etkisini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Valiliği tarafında konuya dair yapılan açıklamada ise, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir.

Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.