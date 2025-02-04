O meslekler diploma gerektirmiyor! İşte, üniversiteyi teğet geçen yeni yaka meslekler

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İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu olarak hizmet veren Kolay İK, iş dünyasını giderek daha fazla etkisi altına alan yeni teknolojiler, değişen çalışma dinamikleri ve farklı beklentilere sahip çalışan kitlesini değerlendirerek 2025 İK Trendlerini açıkladı.

Söz konusu trendlerde mavi yaka ve beyaz yaka mesleklerin yanına bu kez yeni yaka meslekler adıyla üniversite diploması şartı olmayan meslekler dikkat çekti.

Yayınlanan verilere göre yeni yakalı işlerin yanı sıra zanaat ve teknik becerilere dayalı mavi yakalı işlerin de yeniden cazip hale geliyor.

O MESLEKLERDE DİPLOMA ŞARTI YOK!

Yeni yaka, teknoloji alanında teknik beceri ve eğitim gerektiren ancak üniversite diplomasının şart olmadığı işleri kapsıyor.

Bu kapsama dahil olan meslekler ise, bulut bilişim teknisyenliği, kullanıcı arayüzü tasarımcılığı, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, veri tabanı yöneticiliği ve siber güvenlik analistliği gibi meslekler yeni yaka grubuna giriyor.