O sebzeleri alırken dikkat! Satışlarda kilogram sınırlaması getirildi

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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan değişiklik kapsamında kuru soğan, patates ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında kilogram sınırında değişikliğe gidildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile duyurulan düzenlemenin, sektörün ambalajlama standartlarına uyum sağlaması için zaman tanıdığı belirtilerek söz konusu değişikliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

SINIR 30 KİLOYA DÜŞÜRÜLDÜ

1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 50 kilogram olan sınır 30 kilograma düşürüldü.