O tarihte giriş yapacak; Erzurum, Bingöl, Erzincan, Malatya, Bitlis… Durum ciddi, alarm verildi!

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Türkiye'de yağışlı günlerin geri dönmesiyle birlikte, hava durumu tahminlerinde de önemli değişiklikler yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle doğu bölgemiz için önemli bir uyarıda bulundu ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Tunceli ve civarında yaşayanlar bu hafta hazır olsun.
Doğu bölgesi dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya resmi hesabı üzerinden 17-23 Şubat 2024 tarihleri arasında hava durumu tahmini yayınladı.
Doğu bölgesine dikkat çeken MGM, "Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.