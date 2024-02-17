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O tarihte giriş yapacak; Erzurum, Bingöl, Erzincan, Malatya, Bitlis… Durum ciddi, alarm verildi!

O tarihte giriş yapacak; Erzurum, Bingöl, Erzincan, Malatya, Bitlis… Durum ciddi, alarm verildi! Türkiye’de yağışlı günlerin geri gelmesiyle hava durumları tahminleri değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu bölgesini ele alarak uyarıda bulundu. Giriş yaptı, uzun süre kalacak…