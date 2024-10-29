O ülkede skandal karar: Dini kıyafetler yasaklandı

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Rusya'nın Vladimir Oblastı'ndaki yerel eğitim yetkilileri, okullar için yeni kıyafet yönetmeliği kapsamında öğrencilerin başörtüsü gibi dini kıyafetler giymesini yasakladı.

Bölgesel Eğitim ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi alan öğrencilerin kıyafetleri için "standart gereklilikler" hakkındaki kurallarına yeni bir madde eklendiğini söyledi.

Değişiklik, “öğrencinin dini inancını gösteren giyim ve unsurların” eğitim kurumlarında bulunmasını yasaklıyor.

İŞTE SEBEBİ

Yeni kuralların Rusya Anayasası'na uyduğu belirtilirken son düzenlemeyle özellikle Müslümanların hedef alınmadığı da savunuldu.

Genelgeyi duyuran yetkililer, düzenlemenin bir hafta içinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, "Okul kıyafeti ve öğrencilerin görünümüne dair bu kurallar, devletin ve eğitim kurumlarının seküler doğasını ve dini açıdan tarafsızlığını sürdürmek amacıyla var." açıklamasında bulundu.