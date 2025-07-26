Odak testi: Farklı olan araba hangisi? Süre başladı...

Resimli bulmacalar geçmişten günümüze popüler olmuştur. İnternette birçok farklı bulmaca türü mevcuttur. Ancak bunlardan biri de "farklı olanı bul" resimli bulmacalardır.

Benzer görünümlü nesnelerden oluşan bir labirentte göreviniz, farklı olanı bulmaktır.

Bu bulmacayı çözmek için 12 saniyeniz olacak. Sadece en dikkatli beyinler, aradıkları arabayı bulabilmiştir. Bakalım siz de bulabilecek misiniz!

Aynı görünen arabaların yer aldığı bu fotoğrafta farklı olan bir arabayı görebiliyor musunuz? 12 saniyeniz var.

Verilen zaman sınırı içerisinde anormallikleri ve tuhaf olanları tespit etme yeteneğinizi test edecek eğlenceli bir bulmacadır.

Görüntüyü sistematik olarak tarayarak başlayın. Görüntü, her satır ve sütuna bakabilmeniz için bir ızgara şeklinde sunulur.

Her arabayı diğerleriyle karşılaştırın. Herhangi bir küçük farkı fark etmek için dikkatlice inceleyin.

Renklere, şekillere ve özelliklere bakın. Arabada herhangi bir ufak değişiklik fark ettiniz mi?

Garip arabanın rengi diğerlerinden biraz farklı olabilir.

Hatta lastik deseni veya aracın şekli bile diğerlerinden farklı olabilir.

Garip bir arabaya işaret edebilecek herhangi bir benzersiz özellik fark ettiniz mi?

Garip arabaları yakalamanın anahtarı, tutarsızlıkları veya farklılıkları tespit etmektir.

Birbirinin aynısı olan arabaları elemeye çalışın. Bu şekilde farklı olanları daraltabilirsiniz.

Aradığınız arabayı bulduğunuzu düşündüğünüzde cevabı görmek için aşağı kaydırın.