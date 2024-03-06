Öğrenci ve velilere müjde! MEB duyurdu: Haftada 1 gün böyle olacak Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir adımı hayata geçirdi. Okul kantinlerinde gerçekleşecek bu yenilik, hem öğrencilere hem de velilere mutluluk getirecek nitelikte.

ensonhaber.com

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında yeni bir etkinliğe imza attı.

Bu çerçevede, okul kantinlerinde öğrencilere yönelik düzenlenen "çorba ve meyve günü" etkinliği hayata geçirildi.

Ankara Canan Özbağı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere mercimek çorbası ve mandalina dağıtıldı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Gülcan Kılınç, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı çerçevesinde öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmayı ve onları geleneksel tatlarla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kılınç, öğrencilere meyve günlerinde mevsiminde meyve tüketmenin faydalarını anlattıklarını, "çorba günü" etkinliğinde ise ambalajlı gıdalar yerine geleneksel Türk mutfağına dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

4 Mart'ta başladı

Ayrıca, programın başlatılmasının 4 Mart Dünya Obezite Günü'ne denk getirildiğini belirten Kılınç, bu etkinliklerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam farkındalığı geliştirmelerini ve obezite ile mücadele etmelerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise çorbaları beğendiklerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini ifade ettiler.

Haftada 1 gün yapılacak

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, bu yeni uygulamanın ayrıntıları paylaşıldı.

Buna göre, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde "çorba günü" düzenlenecek. Ayrıca, okul yönetimlerince belirlenen bir gün ise "meyve günü" olarak düzenlenecek.