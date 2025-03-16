Öğrencilere müjde: 2 günlük tatil geliyor

Yağmur Uçar

Türkiye, adeta yaz havasına girdi.

Mart ayının soğuk geçmesi beklenen yurt genelinde bu hafta sonu, yaz mevsimini aratmadı.

Termometreler sıcak havayı gösterirken, yeni haftaya dair haberler de geldi.

KAR TATİLİ GELİYOR

Hava Forum'a göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar birden düşecek. Öyle ki, yer yer kar yağışları başlayacak.

Etkisini gösterecek olan kar yağışı, tatil haberlerini de beraberinde getirecek.

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen kar, okulları da tatil edecek.

Meteoroloji verilerine göre önlem alacak olan Valilik, öğrenciler tarafından takip edilecek.