Öğretmen ilk dışı tayin başvuruları ne zaman? Öğretmen il dışı tayin başvuru şartları nelerdir? Öğretmen il dışı yer değiştirme takvimi belli oldu mu sorusu öğretmenler tarafından yanıt arıyor. İşte il dışı tayin hakkında merak edilenler..

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenler için yılda bir kez yapılan il dışı yer değiştirme takvimi merak uyandırdı.

Öğretmenler için büyük önem taşıyan bu yer değiştirme konusu gündeme geldi.

Ailesinden uzakta görev yapan veya farklı sebeplerden dolayı bulunduğu şehirden farklı bir şehire gitmek isteyen öğretmenler il dışı yer değiştirme takvimini merakla bekliyor.

Peki, öğretmen ilk dışı tayin başvuruları ne zaman ve başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler..

Öğretmen ilk dışı tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmenlerin il dışı tayin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

Öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları

- Adaylığı kaldırılmış olmak,

- 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.