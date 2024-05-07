İşe girmek için hangi dua okunur? Hayırlı iş için okunacak dualar Yeni mezun olan veya işsiz kalanların için okunacak dualar, hayırlı bir işin hızlıca nasip olmasında etkilidir. Peki, işe girmek için hangi dualar okunur? İşte iş bulma duası...

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İşe girmek ve para kazanmak, insanların hayatını idame ettirebilmesi için önemlidir.

İşe girme sürecinde gereken çabayı gösterirken bir taraftan da dualara sığınmalısınız.

Hayırlı bir işin nasip olması için dua etmek isteyenler, "iş bulma duası" araştırıyor.

Allah Teâlâ Necm Suresinin 40. ayetinde şöyle buyurur:

"Çalışmasının karşılığı yakında kendisine gösterilecektir".

İşe girmek için hangi dua okunur? Çabuk iş bulmak için okunacak dualar hangisi? Hayırlı iş bulma duası ve benzeri başlıklar sorgulanıyor.

İşte okunabilecek dualar...

İşe girmek için dua:

"Bismillahi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allahümme raddinî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddira lî, hatta lâ uhibbe ta'cile mâ ahhertehû ve te'hira mâ acceltehû"

Allahım sana nefsimi, malımı ve dinimi emanet ediyorum. Allahım, hükmünü bana razı kıl, mübarek kıl ki tehir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de tehirini istemeyeyim. Nefsimin isyanına engel ol, teslimini sağla. Amin.

Hayırlı iş için dua:

“Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyı lena min emrina reşeda.”

"Ey Rabbim! Sen bizi katından rahmet ev ve işimizde bizler için başarılar hazırla.”

İş bulma duası:

“Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin veala ali seyyidına Muhammed kad dakat hiyletiy edriknıy Ya Resulullah.”

“Muhammed ve ehline salat eyle. Çok sıkıntım var ve bana bir destek gön dererek yardımcı ol Ya Resulullah”