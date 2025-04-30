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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak hizmet veren kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirmelerine olanak tanıyan il içi isteye bağlı başvuruları yakından takip ediliyor.

Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte belli oldu.

Takvimin belli olmasının ardından il içi yerleştirme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Öğretmenlerin il içi yerleştirme takvimi belli oldu mu? İl içi atama başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖĞRETMENLEERİN İL İÇİ ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Öğretmenlerin, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem arz etmektedir. Atama sonuçları ve diğer duyurular, MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak.