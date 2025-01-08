Oktay Kaynarca’nın yeni projesi belli oldu! İddialı proje geliyor, seyirci ekrana kilitlenecek

Haber Merkezi

Başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede hayat verdiği karakterlerle seyircinin gönlünde taht kurmayı başaran Oktay Kaynarca bu kez dijital platformda yayınlanacak o dizi ile el sıkıştı.

Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı diziyle seyirci karşısına çıkan Kaynarca, Gain platformunda yayınlanacak 8 bölümlük dizide çarpıcı bir karaktere hayat verecek.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Kaynarca’ya Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ve Mustafa Alabora eşlik edecek.

AZİZ SAYGIN GELİYOR

Dijital yayın platformu olan Gain’de yayınlanacak olan ve Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı dizi, “Başkan Ev Hapsi” adıyla izleyiciyle buluşacak.

Çekimlerine başlanan dizide Oktay Kaynarca ise, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle ev hapsine mahkûm edilen Aziz Saygın karakterini canlandıracak. İstanbul’da geçen hikâye, Aziz Saygın’ın hakkındaki iddialar ve soruşturma sürecini ev hapsinde tamamlarken verdiği onur ve itibar mücadelesine odaklanacak.