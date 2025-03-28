Ölümcül bakteri tespit edildi! Ünlü el sabunları ülke genelinde raflardan kalkıyor

Haber Merkezi

İnsan sağlığı açısında tehlike barındıran ürünler hakkında dünya genelinde yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere’de bulunan Poundland ve Savers mağazalarında yer alan ve milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı bazı popüler el sabunlarında ölümcül bakteri tespit edilmesi nedeniyle toplatılma kararı alındı.

Söz konusu mağazalarda satılan “Süper güçlü” formülüyle yağ, kir ve gres lekelerini parçalama vaadiyle satılan Elbow Grease Heavy Duty Hand Cleaner adlı el sabununun bazı partilerinde mikrobiyolojik risk tespit edildi.

“KULLANMAYI DERHAL BIRAKIN!

Yetkililer yapılan incelemeler sonucunda, Elbow Grease Heavy Duty Hand Cleaner isimli el sabununun ‘aerobik mezofilik bakteriler’ ile kontamine olmuş olabileceğini duyurdu.

Bu bakteriler, hasarlı ciltle veya gözle temas ettiğinde enfeksiyona ve ciddi tahrişlere yol açabiliyor. Özellikle hassas cilde sahip kişilerin ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin bu ürünü kesinlikle kullanmaması gerektiği belirtildi.

Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (Office for Product Safety and Standards) tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin bu ürünü kullanmayı derhal bırakmaları ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunuldu.

Yapılan uyarı kapsamında, 500 ml’lik bu sabunu satın alan tüketicilerin, barkod numarası 5053249248059 ve parti kodu 00645 olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.