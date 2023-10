BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! 13 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 13 Ekim Cuma On Numara sonuçları! 13 Ekim 2023 Cuma On numara çekiliş sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki 13 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

ensonhaber.com Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilir Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Haftanın ikinci ve son çekilişi olan 13 Ekim 2023 Cuma çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. 13 Ekim 2023 Cuma On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 2 şanslı vatandaş 10 numarayı doğru bilerek 658.191,60 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 13 Ekim 2023 On Numara çekiliş sonuçları Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ödül miktarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!