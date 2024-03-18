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İstanbul'un güzel kıyıları, maalesef son zamanlarda bir tehditle karşı karşıya.
Özellikle Kuruçeşme, Sarıyer ve Beykoz gibi bölgelerde, denizanası popülasyonu hızla artıyor ve gözle görülür bir şekilde çoğalıyor.
Bölge sakinlerini endişelendiren bu durumun altında yatan sebep ise denizlerdeki aşırı kirlilik.
Beykoz’daki görüntüler korkuttu
Beykoz kıyılarında çekilen şoke edici görüntüler, binlerce denizanasının sahile vurmasıyla karşı karşıya kaldığımız gerçeğini gözler önüne seriyor.
Denizanası istilası, sadece çevreye değil, aynı zamanda bölge halkına da ciddi bir endişe ve tedirginlik veriyor.
İşte o görüntüler…