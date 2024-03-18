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Önce Akdeniz, şimdi de Marmara! Tüm kıyıları sardı; Gören donup kalıyor

Önce Akdeniz, şimdi de Marmara! Tüm kıyıları sardı; Gören donup kalıyor Son zamanlarda Akdeniz bölgesinde sık sık görülen ve vatandaşları tedirgin eden bu olay, şimdi de Marmara’yı vurdu. Beykoz kıyısındaki görüntüler şoke etti.