Önce BİM’e, sonra kampa! 20 Haziran’da kamp ürünleri geliyor: İşte fiyatları

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 20 Haziran 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile yine gündemde.

Her hafta merakla beklenen fırsat ürünlerini tüketiciyle buluşturan BİM, bu kez hem yaz kampı planlayanları hem de evlilik hazırlığında olanları sevindirecek.

Yeni katalogda dikkat çeken ürünlerin başında uygun fiyatlı kamp malzemeleri yer alıyor.

Öte yandan evlilik hazırlığında olan çiftler için hazırlanan çeyiz paketleri de büyük ilgi topluyor. Mutfak eşyalarından teknoloji ürünlerine onlarca ürün raflarda yer alacak.

Stoklarla sınırlı olan kampanyalı ürünler 20 Haziran Cuma günü BİM raflarında olacak.

İşte BİM 20 Haziran indirim kataloğu: