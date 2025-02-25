Opel'den Tek Seferlik Çılgınlık: Faizleri Sıfıra İndirdi! Corsa, Astra, Mokka, Zafira...

Alman otomobil devi Opel, sıfır araç hayali kuranlara müjdeyi verdi.
Şubat sonuna kadar geçerli olacak kampanya, sıfır faiz oranıyla yüzleri güldürdü.
12 ay vade imkanı da sunan Opel'de binek ve hafif ticari araç modelleri yer aldı.
İşte modeller ve fiyatlar...
CORSA
250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi
MOKKA
250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 80.000 TL nakit indirimi.
ASTRA
250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi
GRANDLAND
250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.
ZAFİRA
350.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,99 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi
VİVARA CARGO
500.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,19 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 75.000 TL nakit indirimi