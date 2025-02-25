Opel'den Tek Seferlik Çılgınlık: Faizleri Sıfıra İndirdi! Corsa, Astra, Mokka, Zafira...

Yağmur Uçar

Alman otomobil devi Opel, sıfır araç hayali kuranlara müjdeyi verdi.

Şubat sonuna kadar geçerli olacak kampanya, sıfır faiz oranıyla yüzleri güldürdü.

12 ay vade imkanı da sunan Opel'de binek ve hafif ticari araç modelleri yer aldı.

İşte modeller ve fiyatlar...

CORSA

250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi

MOKKA

250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 80.000 TL nakit indirimi.

ASTRA

250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi

GRANDLAND

250.000 TL 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi.

ZAFİRA

350.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,99 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 50.000 TL nakit indirimi

VİVARA CARGO

500.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.000.000 TL 12 ay %2,19 faiz seçenekleri ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 75.000 TL nakit indirimi