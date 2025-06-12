Optik illüzyon sınavı: Gizli kediyi tespit eden, dahi çıkıyor

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Sade bir resimde saklanan bir nesne veya ters köşe bir detay...

Optik illüzyonlar, beynimizin çalışma şeklini anlamamıza yardımcı olan eğlenceli ama öğretici araçlardır.

Beynin kalıpları tanıma refleksine meydan okuyan bu görseller, görsel dikkat ve detay farkındalığını geliştirmek için birebirdir.

Sosyal medyada viral olan bu bulmacayı 9 saniyede çözebilecek misiniz? Hazırsanız, başlayın!

Yukarıdaki resimde bir bahçe yer alıyor. Bahçenin içerisinde gizlenen bir kedi var.

Göreviniz gizli kediyi 9 saniye içinde bulmak.

Görüntüyü yaklaştırın ve belirtilen süre içinde kediyi bulmaya çalışın.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: