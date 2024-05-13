Orası Türkiye’nin en büyük köyüymüş! Bakın o köy neredeymiş… TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en büyük köyleri belli oldu. Her ne kadar yaşamın kalbi büyük şehirlerde atıyor olsa da bu köylerde büyüklükleriyle şaşırtıyor. İşte, Türkiye’nin en büyük 10 köyü…

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de bulunan köyler arasında büyüklüğü ile diğer tüm köyleri gerisinde bırakan 10 köy belirlendi.

81 il ve 922 ilçesiyle zengin bir çeşitliliğe sahip olan ülkemizdeki bu köyler her ne kadar az dikkat çekiyor olsa da büyüklükleri ile hayrete düşürüyor.

Hem büyüklükleriyle hem de nüfuslarıyla diğer köyleri arakasında bırakan bu köyler Hakkari’den Karabük’e birçok farklı ilde bulunuyor.

İşte, Türkiye’nin en büyük köyleri…

1 -Karabük Bostanbükü Köyü

2-Şırnak Dirsekli Köyü

3 -Elazığ Güneyçayırı Köyü

4 -Uşak Mende Köyü

5 -Hakkari Altınsu Köyü

6 -Ağrı Doğansu Köyü

7 -Yalova Samanlı Köyü

8 -Kırklareli Karakoç Köyü

9 -Hakkari Anadağ Köyü

10-Iğdır Aşağıerhacı Köyü